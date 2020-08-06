Сенаторы США грозят порту в ФРГ "финансовым разрушением" из-за Nord Stream 2 - СМИ
18:00 06.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сенаторы США Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон написали письмо руководству компании Faehrhafen Sassnitz ("Фэрхафен Зассниц"), которая является оператором порта Мукран, где хранятся трубы для завершения трубопровода "Северный поток - 2", и пригрозили "финансовым разрушением" предприятия в случае какого бы то ни было участия в продолжении работ над проектом. Выдержки из послания в четверг приводит газета "Хандельсблат".
"Если вы продолжите предоставлять товары, услуги и оказывать поддержку проекту "Северный поток - 2", то вы разрушите будущее финансовое состояние своего предприятия", - говорится в письме.
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