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НОВОСТИ

Сенаторы США грозят порту в ФРГ "финансовым разрушением" из-за Nord Stream 2 - СМИ

18:00 06.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сенаторы США Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон написали письмо руководству компании Faehrhafen Sassnitz ("Фэрхафен Зассниц"), которая является оператором порта Мукран, где хранятся трубы для завершения трубопровода "Северный поток - 2", и пригрозили "финансовым разрушением" предприятия в случае какого бы то ни было участия в продолжении работ над проектом. Выдержки из послания в четверг приводит газета "Хандельсблат".

"Если вы продолжите предоставлять товары, услуги и оказывать поддержку проекту "Северный поток - 2", то вы разрушите будущее финансовое состояние своего предприятия", - говорится в письме.

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