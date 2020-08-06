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На развитие дорожной сети в 14 регионах РФ будет направлено 6 млрд рублей

17:32 06.08.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Кабмин направит более 6 млрд рублей на развитие дорожной сети в 14 регионах. До конца года на эти деньги будут отремонтированы 8 аварийных мостов и около 300 километров дорог разного значения. Об этом на заседании правительства заявил Михаил Мишустин.

По словам премьера, средства будут направлены на опережающее строительство дорог по поручению президента.  Говорит Москва

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