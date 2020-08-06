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Андрей Воробьев: Детские лагеря учат ребят общаться, дружить, достигать целей

17:10 06.08.2020

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Фото Дениса Трудникова
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил работу детского оздоровительного лагеря "Осетр" в городском округе Зарайск. Первая смена "Правнуки Победы" - военно-патриотическая, она открылась 15 июля. Всего летом 2020 года из-за пандемии в лагере предусмотрено два заезда детей. Следующая смена - "Лабиринты талантов" - будет носить художественно-творческую направленность.

Губернатор угостил ребят мороженым и передал подарки: теннисный стол и настольные игры. "Очень важно, чтобы вы не только учились, но и общались, знакомились друг с другом. Школа, детский лагерь в том числе дают и умение дружить, достигать целей. Поэтому я хочу вам этого пожелать, ребята, - сказал Андрей Воробьев детям. - Вы просите футбольную площадку поставить в лагере. Мы будем ее делать в следующем году".

Лагерь "Осетр" работает в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, разработанными с целью недопущения распространения CОVID-19. По действующим нормативам он заполнен на 50% - это 80 ребят в возрасте 6-15 лет. В их числе дети из многодетных семей, находящиеся в трудной жизненной ситуации, на опеке, сироты, а также из семей одиноких родителей.

"В этом году дети могут отдыхать только на территории, где проживают. Поэтому наши ребята, несмотря на то, что за счет средств бюджета у них были приобретены путевки в Крым и Краснодарский край, отдыхают в Московской области, - сказала министр соцразвития региона Ирина Фаевская. - Всего в третью смену в 47 лагерях Подмосковья смогут отдохнуть около 8,3 тыс. детей. А в четвертую смену будет работать уже 52 лагеря, которые посетят более 9 тыс. ребят".

Для недопущения массового скопления детей в лагере разработана маршрутизация: у каждого из 4 отрядов определен свой путь перемещения. "Мы провели дезинфекцию, организовали все так, чтобы ребята из разных корпусов не пересекались друг с другом. Делаем упор на игры и занятия на свежем воздухе, - отметила директор лагеря Елена Авдеева. - В столовой дети питаются по графику. После каждого приема пищи производится дезобработка помещения, столов, посуды. Только после этого в зал заходит вторая смена".

"Осетр" работает с 1974 года и находится в экологическом районе Подмосковья - в деревне Трегубово. Территория лагеря насчитывает 6,5 га. Здесь расположено 5 одноэтажных корпусов для проживания, 2 игровых комплекса, организованы кружки. За счет регионального бюджета в "Осетре" проведен капремонт здания общежития для сотрудников и помещения для дополнительных занятий. По периметру лагеря расположены аллеи деревьев и кустарников, внутри размещены цветочные клумбы, питьевые фонтанчики.

Многие ребята вновь возвращаются в "Осетр" после проведенных здесь каникул. "Сюда я приезжаю не первый раз. Мне тут очень нравится. Я был во многих лагерях, но тут атмосфера очень хорошая, лес рядом, - рассказал отдыхающий Рома Зайцев из Раменского. - Мы поддерживаем связь с ребятами в течение года: у нас есть группа в соцсетях, с некоторыми даже созваниваемся. В этой смене я увидел много тех, кто приезжал в прошлом году".

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