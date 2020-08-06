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НОВОСТИ

Армия Хафтара получила новую партию оружия и военной техники, сообщили его противники

18:40 06.08.2020 Источник: Интерфакс

Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара за месяц доставлены оружие и военная техника грузовыми самолетами, совершившими свыше 100 рейсов, сообщил в четверг глава Высшего государственного совета Ливии Халид Мишри.

Он не уточнил, откуда и чьи самолеты доставили вооружения Хафтару.

Мишри, который встретился в Триполи с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, также заявил, что правительственные силы Ливии фиксируют активное передвижение "отрядов наемников Халифы Хафтара на востоке страны", передает агентство "Анадолу".

Высший госсовет Ливии был сформирован в Триполи как консультативный орган при правительстве национального согласия (ПНС), которое возглавляет Файез Саррадж.

На протяжении нескольких последних лет запад Ливии, включая столицу Триполи, контролирует ПНС, а восток - армия Хафтара, которая поддерживает парламент, заседающий в городе Тобруке.

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