Лукашенко назвал Путина своим старшим братом, который должен поддержать и подсказать
19:20 06.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в программе украинского журналиста Дмитрия Гордона назвал президента РФ своим старшим братом.
"Я считаю Владимира Владимировича своим старшим братом, искренне считаю своим братом. Но не в том плане, что ты старший, а мы тут никакие младшие. Нет. Ты действительно по возрасту и по [политическому] весу старший брат <...> Старший брат должен помочь, поддержать, подсказать. Не подножку подставить, а поддержать", - сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии также признал, что у него в отношениях с Путиным есть определенное напряжение. "Да, у нас есть определенное напряжение, потому что мы оба сильные личности, извините за нескромность", - заметил Лукашенко.
НОВОСТИ
- 20:00 06.08.2020
- Лукашенко считает, что события 2014 года на Украине - государственный переворот
- 18:40 06.08.2020
- Армия Хафтара получила новую партию оружия и военной техники, сообщили его противники
- 18:00 06.08.2020
- Сенаторы США грозят порту в ФРГ "финансовым разрушением" из-за Nord Stream 2 - СМИ
- 17:32 06.08.2020
- На развитие дорожной сети в 14 регионах РФ будет направлено 6 млрд рублей
- 17:12 06.08.2020
- Суд приговорил фигурантов дела "Нового величия" к срокам от 4 лет условно до 7 лет колонии
- 17:10 06.08.2020
- Андрей Воробьев: Детские лагеря учат ребят общаться, дружить, достигать целей
- 17:00 06.08.2020
- Суд не усмотрел в деле "Нового величия" провокации со стороны правоохранительных органов
- 16:40 06.08.2020
- Клинцевич не исключил открытия уголовных дел в отношении Facebook и WhatsApp
- 16:32 06.08.2020
- Прокуратура признала неправомерной женскую парковку у торгового центра в Казани
- 16:12 06.08.2020
- В Бейруте начал работать госпиталь МЧС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать