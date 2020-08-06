Лукашенко считает, что события 2014 года на Украине - государственный переворот
20:00 06.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот. "Я считал и сейчас считаю, что у вас тогда произошел государственный переворот. Это было незаконно", - сказал он в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
По словам Лукашенко, он первым из лидеров СНГ предложил дать оценку тем событиям на Украине. "Я говорю, хорошо, давайте запишем прямо с точки зрения Конституции Украины, что это было, и мы дали оценку этой ситуации", - отметил он.
Александр Лукашенко также считает, что ответственность за потерю Крыма во многом несет сама Украина.
"Украина безалаберно и бестолково отнеслась к Крыму", - заявил он в интервью Дмитрию Гордону. "У вас не было ни власти, ни желания защищать свой кусок земли", - добавил президент.
Отвечая на уточняющий вопрос, не воспринял ли он сам воссоединение Крыма с Россией как угрозу для Белоруссии, Лукашенко ответил: "Никогда".
Кроме того, президент Белоруссии заявил, что не считает Россию "страной-агрессором".
"Мы не скажем "ты агрессор". У меня роль другая - я хочу, чтобы мы втроем (Россия, Украина, Белоруссия - прим. ТАСС) по-братски сели и решили. Донбасс - пятое колесо в телеге и России абсолютно не нужен. Не очень-то, наверно, он нужен и Украине", - сказал Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
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