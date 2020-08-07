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НОВОСТИ

SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с более чем 50-ю спутниками Starlink

09:05 07.08.2020 Источник: Эхо Москвы

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с более чем 50-ю спутниками Starlink. Старт на мысе Канаверал состоялся около часа назад. Он неоднократно откладывался.

Компания Илона Маска с помощью данных спутников планирует создать систему высокоскоростного интернета, который будет доступен в разных частях планеты. Эхо Москвы

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