Зафиксировано обострение обстановки в Дейр-эз-Зоре
09:20 07.08.2020 Источник: Известия
Отряды арабского племенного ополчения, выступающие против поддерживаемых США вооруженных формирований, взяли под контроль ряд населенных пунктов на восточном берегу Евфрата, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
«Отмечается обострение обстановки в неподконтрольных правительству Сирийской Арабской Республики районах провинции Дейр-эз-Зор. Ряд населенных пунктов на восточном берегу реки Евфрат взят под контроль отрядами арабского племенного ополчения, выступившими против поддерживаемых США вооруженных формирований и органов власти», — сказал он.
По словам контр-адмирала, боевики террористических организаций обстреливают позиции правительственных сил Сирии, предпринимают попытки атаковать и российскую авиабазу Хмеймим с использованием беспилотных летательных аппаратов и реактивных систем залпового огня увеличенной дальности.
Однако главным фактором общественно-политической нестабильности в сирийском Заевфратье, как заявил Щербицкий, является незаконное присутствие американского военного контингента в регионе.
В ЦПВС заявили, что в соответствии с заключенными соглашениями оставляют за собой право на ответные меры в отношении боевиков террористических формирований, если действия будут представлять угрозу для жизни российских и сирийских военнослужащих и мирных жителей в районах, прилегающих к зоне деэскалации. Известия
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