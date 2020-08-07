0
0
140
НОВОСТИ

Twitter ввел специальные обозначения для страниц правительств и государственных СМИ

10:00 07.08.2020 Источник: Эхо Москвы

Соцсеть «Твиттер» ввела специальные обозначения для страниц правительств и государственных СМИ. Они появились, в том числе, и в профилях некоторых российских изданий.

Пока что изменения в большей степени заметят пользователи Твиттера из пяти постоянных членов Совета безопасности ООН – это Россия, США, Великобритания, Франция и Китай. Рядом с правительственными страницами этих стран появились значки с трибуной и микрофоном и надпись «Правительственный аккаунт». В Твиттере, впрочем, пообещали маркировать не все профили чиновников, а только тех, кто участвует во внешней политике. Не будут помечены и личные страницы глав государств.

Также специальную отметку получат государственные СМИ и их главные редактора. Например, она уже есть у агентств РИА Новости и ТАСС, телеканалов «Москва 24» и RT, а также у главного редактора последнего Маргариты Симоньян. Как передает агентство France Press, Твиттер тем самым хочет ограничить охват твитов от них через свои системы рекомендаций. Те же СМИ, которые принадлежат государству, но ведут независимую, по мнению Твиттера, редакционную политику, специальную отметку не получат, добавили в соцсети.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в интервью «Эху» назвала действия Твиттера прямой цензурой и нарушением Конституции.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:20 07.08.2020
Прокуратура требует конфисковать у Абызова 32 млрд рублей
0
29
11:05 07.08.2020
Минздрав РФ предлагает исключить из автомобильной аптечки стерильные бинты и лейкопластыри
0
64
11:00 07.08.2020
В России за сутки выявили 5 241 случай заражения коронавирусом
0
64
10:32 07.08.2020
Транспортный налог на российские авто предложили отменить
0
114
10:20 07.08.2020
Некоторые российские и американские музыканты отказались выступать на концертах в Белоруссии
0
132
10:05 07.08.2020
Спецназ задержал мужчину, взявшего заложников во французском банке
0
155
09:32 07.08.2020
В ходе спецоперации в Ингушетии ликвидировали двух боевиков
0
178
09:20 07.08.2020
Зафиксировано обострение обстановки в Дейр-эз-Зоре
0
173
09:05 07.08.2020
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с более чем 50-ю спутниками Starlink
0
263
09:00 07.08.2020
Данные по заразившимся коронавирусом на утро 7 августа
0
235

Возврат к списку