Спецназ задержал мужчину, взявшего заложников во французском банке
10:05 07.08.2020 Источник: Газета.Ru
Полицейский спецназ задержал мужчину, взявшего заложников в банковском отделении французского города Гавр, сообщает телеканал BFMTV.
Отмечается, что оставшиеся внутри заложники освобождены.
Ранее сообщалось, что вооруженный пистолетом мужчина, имеющий психические отклонения и уже совершавший преступления, захватил заложников в банковском отделении. Позже он освободил двоих, еще один смог сбежать.
По данным СМИ, преступник требовал «освободить палестинских детей, несправедливо содержащихся в заключении в Израиле», а также, чтобы палестинцы младше 40 лет могли быть допущены на Храмовую гору. Газета.Ru
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