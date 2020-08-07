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Спецназ задержал мужчину, взявшего заложников во французском банке

10:05 07.08.2020 Источник: Газета.Ru

Полицейский спецназ задержал мужчину, взявшего заложников в банковском отделении французского города Гавр, сообщает телеканал BFMTV.

Отмечается, что оставшиеся внутри заложники освобождены.

Ранее сообщалось, что вооруженный пистолетом мужчина, имеющий психические отклонения и уже совершавший преступления, захватил заложников в банковском отделении. Позже он освободил двоих, еще один смог сбежать.

По данным СМИ, преступник требовал «освободить палестинских детей, несправедливо содержащихся в заключении в Израиле», а также, чтобы палестинцы младше 40 лет могли быть допущены на Храмовую гору.  Газета.Ru

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