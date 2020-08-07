Некоторые российские и американские музыканты отказались выступать на концертах в Белоруссии
10:20 07.08.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Российские музыканты отказались выступать на концертах в Белоруссии. Такое же решение приняли и американские рэперы. Мероприятия должны были пройти завтра в «день тишины».
После публикации анонса Минкультуры Белоруссии о том, что выступления организованы в 13 крупных городах страны, фанаты стали оставлять комментарии на страницах исполнителей в Instagram, в которых просили «не поддерживать диктатуру» Александра Лукашенко и приезжать с концертами «в любой другой день».
Американские рэперы Tyga и Saint Jhn заявили, что отказываются участвовать. Причём Tyga написал в Instagram, что собирался приехать.
Певец Леонид Агутин поблагодарил белорусских фанатов «за их вежливость, искренность, уважение и любовь» и заявил, что по их «многочисленным и настоятельным просьбам» он не приедет в Гродно, где было запланировано его выступление.
Группа «Кар-Мэн» отказалась от выступления в доме культуры Могилева. Участники заявили о переносе выступлений «на более поздние сроки» из-за ситуации, «которая сложилась в городе Минск вокруг концертов 8 августа». Говорит Москва
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