Украина передала РФ список из 22 удерживаемых, которых просит освободить - офис Зеленского
13:05 07.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киев передал Москве список из 22 удерживаемых в РФ с просьбой об их освобождении и ожидает решения в ближайшее время. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского.
"Владимир Зеленский в последнем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным инициировал обсуждение освобождения 22 крымских татар", - говорится в сообщении.
При этом приводятся слова главы офиса Андрея Ермака, который заявил, что "этот список уже передан российской стороне", и добавил, что ожидает решения этого вопроса. В частности, сообщили в пресс-службе, Зеленский попросил освободить арестованного в Крыму Руслана Сулейманова.
Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, в ходе телефонного разговора двух лидеров 26 июля, состоявшегося по инициативе украинской стороны, были подробно обсуждены различные аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса.
НОВОСТИ
- 14:32 07.08.2020
- Защита полицейских по делу Голунова попросила допросить главу МВД
- 14:12 07.08.2020
- Вакцина от коронавируса не может вызвать заболевание коронавирусной инфекцией - Гинцбург
- 14:07 07.08.2020
- Собянин рассказал о расширении программы "13 субсидий" для субъектов МСП
- 14:00 07.08.2020
- Китай опроверг заявление о помощи Саудовской Аравии в создании урановых предприятий
- 13:32 07.08.2020
- Обвинение запросило реальные сроки для участников акции с манекеном, изображающим Путина
- 13:20 07.08.2020
- Официальный кот-мышелов британского МИД Палмерстон вышел на пенсию
- 13:00 07.08.2020
- В ООН призвали к независимому расследованию обстоятельств взрыва в Бейруте
- 12:50 07.08.2020
- Андрей Воробьев: Воспитатели детских садов посвятили свою жизнь очень благородной профессии
- 12:40 07.08.2020
- 11 августа РУСАЛ объявит условия конкурса на обновление Центрального парка в Красноярске
- 12:32 07.08.2020
- Угрозы США оператору порта Мукран требуют ответных мер - глава комитета Бундестага
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать