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Украина передала РФ список из 22 удерживаемых, которых просит освободить - офис Зеленского

13:05 07.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев передал Москве список из 22 удерживаемых в РФ с просьбой об их освобождении и ожидает решения в ближайшее время. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского.

"Владимир Зеленский в последнем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным инициировал обсуждение освобождения 22 крымских татар", - говорится в сообщении.

При этом приводятся слова главы офиса Андрея Ермака, который заявил, что "этот список уже передан российской стороне", и добавил, что ожидает решения этого вопроса. В частности, сообщили в пресс-службе, Зеленский попросил освободить арестованного в Крыму Руслана Сулейманова.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, в ходе телефонного разговора двух лидеров 26 июля, состоявшегося по инициативе украинской стороны, были подробно обсуждены различные аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса.

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