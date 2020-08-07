Вакцина от коронавируса не может вызвать заболевание коронавирусной инфекцией - Гинцбург

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вакцинация от коронавируса не сможет вызвать заболевание коронавирусной инфекцией. Об этом заявил в пятницу директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в интервью телеканалу "Россия-24".

"Данные частицы, с помощью которых мы вакцинируем организм, сделаны на аденовирусе, они не являются живыми. Живыми являются те частицы, те объекты, которые могут воспроизводить себе подобного. Эти частицы размножаться не могут, поэтому опасаться, что они что-то плохое могут сделать в нашем организме, просто для этого нет предпосылок", - сказал он.