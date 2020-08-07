0
0
58
НОВОСТИ

Вакцина от коронавируса не может вызвать заболевание коронавирусной инфекцией - Гинцбург

14:12 07.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вакцинация от коронавируса не сможет вызвать заболевание коронавирусной инфекцией. Об этом заявил в пятницу директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в интервью телеканалу "Россия-24".

"Данные частицы, с помощью которых мы вакцинируем организм, сделаны на аденовирусе, они не являются живыми. Живыми являются те частицы, те объекты, которые могут воспроизводить себе подобного. Эти частицы размножаться не могут, поэтому опасаться, что они что-то плохое могут сделать в нашем организме, просто для этого нет предпосылок", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 07.08.2020
Защита полицейских по делу Голунова попросила допросить главу МВД
0
11
14:07 07.08.2020
Собянин рассказал о расширении программы "13 субсидий" для субъектов МСП
0
69
14:00 07.08.2020
Китай опроверг заявление о помощи Саудовской Аравии в создании урановых предприятий
0
80
13:32 07.08.2020
Обвинение запросило реальные сроки для участников акции с манекеном, изображающим Путина
0
134
13:20 07.08.2020
Официальный кот-мышелов британского МИД Палмерстон вышел на пенсию
0
134
13:05 07.08.2020
Украина передала РФ список из 22 удерживаемых, которых просит освободить - офис Зеленского
0
174
13:00 07.08.2020
В ООН призвали к независимому расследованию обстоятельств взрыва в Бейруте
0
163
12:50 07.08.2020
Андрей Воробьев: Воспитатели детских садов посвятили свою жизнь очень благородной профессии
0
161
12:40 07.08.2020
11 августа РУСАЛ объявит условия конкурса на обновление Центрального парка в Красноярске
0
172
12:32 07.08.2020
Угрозы США оператору порта Мукран требуют ответных мер - глава комитета Бундестага
0
219

Возврат к списку