Вакцина от коронавируса не может вызвать заболевание коронавирусной инфекцией - Гинцбург
14:12 07.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вакцинация от коронавируса не сможет вызвать заболевание коронавирусной инфекцией. Об этом заявил в пятницу директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в интервью телеканалу "Россия-24".
"Данные частицы, с помощью которых мы вакцинируем организм, сделаны на аденовирусе, они не являются живыми. Живыми являются те частицы, те объекты, которые могут воспроизводить себе подобного. Эти частицы размножаться не могут, поэтому опасаться, что они что-то плохое могут сделать в нашем организме, просто для этого нет предпосылок", - сказал он.
НОВОСТИ
- 14:32 07.08.2020
- Защита полицейских по делу Голунова попросила допросить главу МВД
- 14:07 07.08.2020
- Собянин рассказал о расширении программы "13 субсидий" для субъектов МСП
- 14:00 07.08.2020
- Китай опроверг заявление о помощи Саудовской Аравии в создании урановых предприятий
- 13:32 07.08.2020
- Обвинение запросило реальные сроки для участников акции с манекеном, изображающим Путина
- 13:20 07.08.2020
- Официальный кот-мышелов британского МИД Палмерстон вышел на пенсию
- 13:05 07.08.2020
- Украина передала РФ список из 22 удерживаемых, которых просит освободить - офис Зеленского
- 13:00 07.08.2020
- В ООН призвали к независимому расследованию обстоятельств взрыва в Бейруте
- 12:50 07.08.2020
- Андрей Воробьев: Воспитатели детских садов посвятили свою жизнь очень благородной профессии
- 12:40 07.08.2020
- 11 августа РУСАЛ объявит условия конкурса на обновление Центрального парка в Красноярске
- 12:32 07.08.2020
- Угрозы США оператору порта Мукран требуют ответных мер - глава комитета Бундестага
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать