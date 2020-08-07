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Защита полицейских по делу Голунова попросила допросить главу МВД

14:32 07.08.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Защита полицейских по делу Голунова попросила привести в суд главу МВД. На стадии следствия адвокатам отказали в допросе Владимира Колокольцева.

«Теперь мы будем просить о допросе министра в суде. Хотим задать ему вопросы о причинах прекращения дела Ивана Голунова», — сказал адвокат экс-полицейского Игоря Ляховца Алексей Коврижкин. По его словам, с точки зрения подзащитного, оснований для прекращения преследования Голунова не было, передаёт ТАСС.

19 декабря прошлого года стало известно о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий по факту задержания журналиста. Иван Голунов признан потерпевшим по этому делу.

Басманный суд в январе арестовал бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Игоря Ляховца и четверых бывших сотрудников отделения.  Говорит Москва

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