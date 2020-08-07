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Собянин рассказал о расширении программы "13 субсидий" для субъектов МСП

14:07 07.08.2020

Московские власти намерены продолжать помогать столичным предпринимателям, которые пытаются преодолеть последствия коронакризиса. В частности, решено расширить программу «13 субсидий», стартовавшую в ходе пандемии. Эта программа дает бизнесу возможность компенсировать затраты на приобретение оборудования, инжиниринг, реализацию инновационных проектов, экспорт продукции за рубеж, участие в выставках и продвижение своей продукции через онлайн-площадки. «В целях обеспечения эпидемиологической безопасности подача документов на меры поддержки была на 100% переведена в электронный вид. За первые три месяца работы программы поддержку получили уже 572 предпринимателя. Еще несколько сотен заявок будет одобрено в ближайшие недели», - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.

По словам градоначальника, претендовать на получение помощи теперь сможет бизнес, работающий в сфере образования, культуры, организации досуга и развлечений, физкультуры и спорта, а также художественные галереи и арт-аукционы. В этих отраслях в Москве работает порядка 28 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательтсва.

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