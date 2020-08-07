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Бывший король Испании поселился в одном из самых дорогих отелей мира в Абу-Даби - СМИ

16:32 07.08.2020 Источник: Интерфакс

Бывший король Испании Хуан Карлос I, покинувший родину на фоне коррупционного скандала, перебрался в Абу-Даби, где проживает в одном из самых дорогих отелей в мире, пишет испанская газета "А-Бэ-Сэ".

Газета утверждает, что еще в понедельник он направился в Абу-Даби из испанского города Виго, на специально арендованном для этого перелета небольшом самолете.

Прибыв в Абу-Даби, Хуан Карлос I остановился в роскошной гостинице Emirates Palace.

Ранее в СМИ появлялись разные предположения о местонахождении отрекшегося от престола в 2014 году монарха. Так, были предположения, что он мог перебраться в Португалию или в Доминиканскую республику. Однако по данным "А-Бэ-Сэ", все эти данные - неверные.

Ранее в августе Хуан Карлос I проинформировал своего сына, нынешнего короля Испании Филиппа VI, о решении покинуть страну ввиду причин личного характера.

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