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Нелегальные мигранты представляют собой биологическую угрозу для населения - Орбан

17:00 07.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все нелегальные мигранты, которые пытаются проникнуть на территорию Венгрии на фоне пандемии нового коронавируса, представляют серьезную угрозу для здоровья населения и несут в себе определенную биологическую опасность. Об этом в пятницу в эфире венгерской радиостанции "Радио Кошут" заявил премьер- министр страны Виктор Орбан. Его слова приводит местная газета "Дейли ньюс Хангэри".

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции, по мнению Орбана, определенная группа мигрантов может рассматриваться как "биологическое оружие". Именно поэтому, как подчеркнул премьер-министр, их прибытие на территорию Венгрии должно быть приостановлено "любой ценой". Тем не менее Орбан указал, что не все мигранты могут быть опасны. Однако до тех пор, пока они не будут протестированы на наличие нового коронавируса, нелегалы являются потенциальным источником заражения.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана ВОЗ пандемией. С начала распространения инфекции коронавирусом в мире заразились около 19,1 млн человек, примерно 715 тыс. умерли.

Венгрия с самого начала миграционного кризиса в 2015 году выступала за введение строгого контроля за потоками беженцев. Она стала первой страной в Евросоюзе, которая прекратила пускать на свою территорию приезжих с Ближнего Востока, из Африки, построила два заграждения на своих границах. Будапешт уверен, что вместе с нелегальными мигрантами в ЕС пытаются пробраться боевики террористических организаций.

В 2017 году в Венгрии вступил в силу закон о принудительном содержании беженцев (за исключением детей младше 14 лет) во временных закрытых лагерях или транзитных зонах на южной границе, пока миграционные службы не вынесут решение по поводу их прошений на предоставление убежища. Для размещения нелегалов были подготовлены специальные жилые контейнеры. Тогда же Европейский суд по правам человека предъявил Будапешту претензии из-за условий содержания беженцев в закрытых лагерях.

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