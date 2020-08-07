Причиной взрыва в Бейруте вполне могли быть ракетный удар или бомба - президент Ливана

17:12 Источник: Интерфакс

Причиной мощнейшего взрыва в Бейруте вполне могли быть ракетный удар или бомба, заявил в пятницу президент Ливана Мишель Аун.

"Мы еще не выяснили причину. Есть вероятность, что это было вмешательство извне - путем ракетного или бомбового удара или еще как-то", - приводит его слова телеканал "Аль-Джазира".

По словам главы государства, следователи рассматривают все возможные версии, в том числе - и эту.

Серия взрывов прогремела во вторник в портовой зоне ливанской столицы. Взрывной волной разрушено огромное количество зданий, cообщалось о более 130 погибших и около 5 тыс. пострадавших в результате бедствия.