Зеленский выступил против того, чтобы забрать Киево-Печерскую лавру у канонической УПЦ
17:40 07.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский признал законность принадлежности Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Ответ на соответствующую петицию, обращенную к главе государства, размещен в пятницу на официальном сайте офиса президента страны.
"Распоряжением кабинета министров Украины от 11 июля 2013 года <...> здания и сооружения по ул. Лаврской, 11 и по ул. Лаврской, 15 в Киеве, согласно определенному перечню, переданы в безвозмездное пользование Свято- Успенской Киево-Печерской Лавре (мужской монастырь) Украинской православной церкви", - говорится в ответе Зеленского на петицию.
Электронная петиция с просьбой оставить Киево-Печерскую лавру в пользовании УПЦ была размещена на официальном сайте главы государства 27 апреля и 20 июля набрала 25 тысяч подписей, что достаточно для рассмотрения ее президентом. Обращение верующих УПЦ к Зеленскому было ответом на петицию сторонников неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ), которые потребовали передать лавру этой структуре и разорвать договор, согласно которому старейший на Украине монастырь был передан канонической УПЦ.
В конце мая стало известно, что Зеленский переадресовал петицию сторонников ПЦУ правительству. В ответе офиса президента Украины на петицию говорилось, что, согласно законам страны, вопрос об управлении объектами государственной собственности, к числу которых относится Киево-Печерская лавра, а также о передаче их в управление другим субъектам находится в компетенции кабмина.
НОВОСТИ
- 19:10 07.08.2020
- До 15 августа продлены действующие ограничения в Псковской области
- 19:06 07.08.2020
- В Госдуме проявили интерес к расследованию преступлений ВСУ
- 19:00 07.08.2020
- В ответ на решение США Канада введет пошлины на ряд американских товаров
- 17:12 07.08.2020
- Причиной взрыва в Бейруте вполне могли быть ракетный удар или бомба - президент Ливана
- 17:00 07.08.2020
- Нелегальные мигранты представляют собой биологическую угрозу для населения - Орбан
- 16:45 07.08.2020
- Российские инновационные провода из алюминиевого сплава будут установлены на объекте МОЭСК
- 16:32 07.08.2020
- Бывший король Испании поселился в одном из самых дорогих отелей мира в Абу-Даби - СМИ
- 16:12 07.08.2020
- Допустимая скорость на качественных бесплатных трассах в РФ может быть повышена - Минтранс
- 16:00 07.08.2020
- Справороссы предлагают в пять раз увеличить штрафы за отказ отвечать на запросы СМИ
- 15:32 07.08.2020
- Экспорт пшеницы из РФ на данный момент на 20% ниже прошлогоднего - Центр оценки качества зерна
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать