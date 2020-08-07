Зеленский выступил против того, чтобы забрать Киево-Печерскую лавру у канонической УПЦ

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский признал законность принадлежности Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Ответ на соответствующую петицию, обращенную к главе государства, размещен в пятницу на официальном сайте офиса президента страны.

"Распоряжением кабинета министров Украины от 11 июля 2013 года <...> здания и сооружения по ул. Лаврской, 11 и по ул. Лаврской, 15 в Киеве, согласно определенному перечню, переданы в безвозмездное пользование Свято- Успенской Киево-Печерской Лавре (мужской монастырь) Украинской православной церкви", - говорится в ответе Зеленского на петицию.

Электронная петиция с просьбой оставить Киево-Печерскую лавру в пользовании УПЦ была размещена на официальном сайте главы государства 27 апреля и 20 июля набрала 25 тысяч подписей, что достаточно для рассмотрения ее президентом. Обращение верующих УПЦ к Зеленскому было ответом на петицию сторонников неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ), которые потребовали передать лавру этой структуре и разорвать договор, согласно которому старейший на Украине монастырь был передан канонической УПЦ.

В конце мая стало известно, что Зеленский переадресовал петицию сторонников ПЦУ правительству. В ответе офиса президента Украины на петицию говорилось, что, согласно законам страны, вопрос об управлении объектами государственной собственности, к числу которых относится Киево-Печерская лавра, а также о передаче их в управление другим субъектам находится в компетенции кабмина.