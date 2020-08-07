До конца месяца Лондон и Токио намерены заключить предварительное торговое соглашение

22:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания и Япония намерены заключить предварительное торговое соглашение до конца августа. Об этом сообщила в пятницу на своей странице в "Твиттере" британский министр внешней торговли Элизабет Трасс по итогам встречи с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги.

"Мы пришли к согласию по основным элементам будущего соглашения, в том числе по перспективным положениям, касающимся цифровых, информационных и финансовых услуг. Охват [этих положений] намного шире, чем в соглашении между ЕС и Японией, - отметила Трасс. - Обе стороны ставят перед собой цель официально заключить принципиальное соглашение к концу августа".

Мотэги, слова которого приводит агентство Рейтер, отметил, что стороны "договорились ускорить ход переговоров", чтобы уложиться в намеченный срок. Ранее Лондон и Токио заявляли о намерении завершить переговорный процесс до конца июля.

Переговоры о заключении британо-японского соглашения о свободной торговле проходили в Лондоне в четверг и пятницу. В них принимала участие японская делегация во главе с Мотэги. Основой для торговых договоренностей должно стать соглашение от 2018 года между Японией и Евросоюзом, членом которого Великобритания была до 1 февраля. При этом Лондон и Токио намерены улучшить данное соглашение, гарантировав сторонам дополнительные взаимные преимущества в таких областях, как электронная торговля.