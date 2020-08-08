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Американский эксперт, известный точностью прогнозов, предсказал, что президентом станет Байден

20:00 08.08.2020 Источник: Известия

Профессор Американского университета Аллан Лихтман считает, что на ноябрьских выборах лидера США победит бывший вице-президент Джо Байден. Своим мнением эксперт поделился с изданием The New York Times.

Историк точно прогнозировал исходы президентских выборов с 1984 года. А в 2016 году он был одним из немногих, кто предсказал победу республиканца Дональда Трампа, а также его прохождение через процедуру импичмента.

Лихтман вывел собственную систему «13 ключевых факторов», которая позволяет ему делать прогнозы. Среди них — преимущество занимаемой должности, наличие независимого кандидата в гонке, долгосрочные и краткосрочные экономические показатели, народные волнения, скандалы, харизматичность претендента и прочее.

Так, по мнению эксперта, на стороне Байдена будут семь факторов против шести у Трампа. В частности, против действующего лидера могут сыграть скандал с импичментом, потеря республиканского большинства в палате представителей конгресса, экономический кризис из-за пандемии коронавируса, а также многочисленные протесты в стране.  Известия

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