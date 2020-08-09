Глава Пентагона: Мы перебрасываем много войск дальше на восток Европы, ближе к границам России
09:00 09.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США проводят перегруппировку своих войск в Европе с целью наращивания военного присутствия у границ России и усиления сдерживания Москвы. Об этом министр обороны США Марк Эспер заявил в субботу в эфире телеканала "Фокс ньюс".
"Решение президента США Дональда Трампа в начале июня ускорило уже проходивший процесс", - напомнил шеф Пентагона. По его словам, речь идет об "усилении сдерживания России и укреплении [Североатлантического] альянса". "В конечном счете мы перебрасываем много войск дальше на восток, ближе к границам России", - добавил Эспер.
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