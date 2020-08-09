В воскресенье 9 августа в Москве синоптики обещают тепло и небольшой дождь
09:15 09.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Облачная погода, местами небольшой дождь и до 26 градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем в городе от 24 до 26 градусов тепла, ночью похолодает до 13 градусов. Ветер северный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.
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