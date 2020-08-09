В воскресенье 9 августа в Москве синоптики обещают тепло и небольшой дождь

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода, местами небольшой дождь и до 26 градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе от 24 до 26 градусов тепла, ночью похолодает до 13 градусов. Ветер северный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.