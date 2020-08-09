В Минске рассчитывают, что выборы президента можно будет признать состоявшимися еще в первой половине дня - СМИ

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 5,7 тыс. избирательных участков открылось в воскресенье на президентских выборах в Белоруссии, сообщили ТАСС в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

"На выборах главы государства образовано 5 767 участков для голосования, все они готовы принять избирателей", - отметили в ЦИК. В комиссии уточнили, что 44 участка образованы за рубежом. В Российской Федерации проголосовать можно в диппредставительствах в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде.

Проголосовать смогут около 6,8 млн белорусских граждан. За четыре дня досрочно проголосовали 32,24% избирателей. В Минске рассчитывают, что с учетом высокой явки на досрочном голосовании выборы можно будет признать состоявшимися еще в первой половине дня. Для этого должны проголосовать более половины избирателей.