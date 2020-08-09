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НОВОСТИ

Данные о заражении коронавирусом в России на 9 августа

10:45 09.08.2020 Источник: Интерфакс

Медики в России за минувшие сутки зарегистрировали 5 тыс. 189 новых заболеваний коронавирусом COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 5 тыс. 189 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 382 (26,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении оперштаба.

Также за прошедшие сутки было зарегистрировано 77 летальных случаев, выписаны по выздоровлению 3 тыс. 215 человек.

"В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 887 тыс. 536 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, 14 тыс. 931 умерших, 693 тыс. 422 выписанных", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в российской столице за сутки зарегистрированы 689 заболевших коронавирусом, 12 человек скончались, и 803 - выписаны с выздоровлением.

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