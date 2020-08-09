Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая: Я выступаю за денонсацию союзного договора с РФ

11:34 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая заявила, что голосует на президентских выборах за независимую страну без союза с Россией.

"Я единственный проевропейский демократический кандидат. Я выступаю за денонсацию союзного договора, выход из ОДКБ, за вывод российских войск с территории Беларуси", - заявила кандидат, отвечая на вопрос ТАСС в воскресенье на избирательном участке.

Оценивая действия властей в период избирательной кампании, Канопацкая заявила, что "нельзя применять силу и репрессивный аппарат в отношении мирных граждан, особенно в период электоральной кампании". Кандидат заявила, что выступает "за демократический европейский путь смены власти в Беларуси, то есть против каких-либо революций и потрясений". "Я единственный из всех кандидатов, кто имеет возможность "вытащить" действующего во второй раунд", - заявила Канопацкая.