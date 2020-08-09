0
0
53
НОВОСТИ

По данным посольства РФ задержанные журналисты находятся в минском РУВД

18:00 09.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задержанные в Белоруссии журналисты телеканала "Дождь" находятся, по информации посольства РФ, в минском РУВД. Об этом сообщила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Дождь".

"Установлено местонахождение журналистов. С ними все в порядке, <...> с ними есть связь. <...> [Находятся в минском] РУВД", - сказала она.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:20 09.08.2020
С 1 августа российские и зарубежные авиакомпании выполнили почти 130 рейсов и перевезли более 38,5 тыс. пассажиров
0
21
18:10 09.08.2020
В США число случаев заражения коронавирусом превысило 5 млн - Университет Джонса Хопкинса
0
50
17:30 09.08.2020
На помощь Ливану эмир Катара выделит сумму в 50 млн долларов
0
112
17:20 09.08.2020
На 16:00 явка на выборах президента Белоруссии составила 73,4% - ЦИК
0
138
17:10 09.08.2020
Причиной для задержания российских журналистов в Минске послужило отсутствие аккредитации - Захарова
0
164
16:30 09.08.2020
При проведении ﻿международной кампании помощи Ливану Макрон рассчитывает на поддержку РФ
0
182
16:20 09.08.2020
СЖР потребовал объяснить причины задержания журналистов телеканала "Дождь" в Минске
0
195
16:15 09.08.2020
Оппозиция должна проводить протесты только на согласованных с властями площадках - Лукашенко
0
218
14:50 09.08.2020
Репортеры телеканала "Дождь" задержаны в Минске людьми в штатском и в масках - СМИ
0
289
14:15 09.08.2020
Белорусские службы проводят расследование, кто заразил Лукашенко коронавирусом
0
336

Возврат к списку