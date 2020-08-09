По данным посольства РФ задержанные журналисты находятся в минском РУВД

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задержанные в Белоруссии журналисты телеканала "Дождь" находятся, по информации посольства РФ, в минском РУВД. Об этом сообщила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Дождь".

"Установлено местонахождение журналистов. С ними все в порядке, <...> с ними есть связь. <...> [Находятся в минском] РУВД", - сказала она.