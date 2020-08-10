В Россию вернулись задержанные в Минске журналисты телеканала "Дождь"
08:00 10.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Корреспонденты телеканала "Дождь" Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов, задержанные в воскресенье в Минске, вернулись в Россию. Об этом в понедельник сообщается на сайте телеканала.
"Наши журналисты Василий Полонский, Владимир Роменский и Николай Антипов, задержанные днем в Минске, уже в России", - говорится в сообщении.
В воскресенье в Минске были задержаны корреспонденты и оператор телеканала "Дождь". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала сообщила, что посольство России в Белоруссии подключилось к разрешению ситуации с задержанием журналистов. Главред "Дождя" в своем телеграм-канале написал, что после составления административных протоколов в РУВД журналистов "передадут посольству России для депортации".
Как рассказала телеканалу представитель штаба незарегистрированного кандидата на выборах президента Белоруссии Виктора Бабарико и соратница кандидата Светланы Тихановской Мария Колесникова, журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице. В свою очередь пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил ТАСС, что сотрудники "Дождя" работали без аккредитации.
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