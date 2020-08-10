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НОВОСТИ

Россияне смогут исправлять кредитную историю

10:00 10.08.2020 Источник: Известия

Граждане смогут исправить свой рейтинг заемщика, если кредитор отказывается вносить корректные изменения или исчез — например, в результате отзыва лицензии, рассказал «Известиям» гендиректор БКИ «ОКБ» Артур Александрович.

По его словам, для этого потребуется решение суда, который установит этот факт и позволит БКИ внести правки в кредитную историю. Сейчас этот процесс, отметил эксперт, никак не урегулирован.

Также на три года сократится и срок хранения записей о кредитах. По новым правилам он составит семь лет.

Новый закон о квалифицированных бюро кредитных историй частично вступает в силу уже с 1 января 2021 года. Цель — повысить защищенность финансовых организаций и заемщиков за счет снижения рисков невозврата, повышения эффективности предоставления и возврата ссуд.

Для признания бюро квалифицированным организация должна иметь сведения о не менее чем 30 млн замщиков, а также располагать капиталом свыше 100 млн рублей. Банк России уточнит требования к сведениям, а к источникам данных добавятся суды, арбитражные управляющие и нотариусы.

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