В Роспотребнадзоре назвали самые опасные для здоровья сферы деятельности
10:05 10.08.2020
Специалисты Роспотребнадзора выяснили, у работников каких сфер деятельности в 2019 году чаще всего впервые выявлялись профессиональные заболевания. С данными санитарного ведомства ознакомился RT.
Наибольшее число профзаболеваний зафиксировано среди работников предприятий по добыче полезных ископаемых — 46,9% от всех зарегистрированных случаев. На втором месте — обрабатывающие производства (29,9%). Далее идут предприятия, занимающиеся транспортировкой и хранением (10,5%), а также строительством (3,6%).
У работников, занятых в сельском, лесном хозяйстве, охоте, раболовстве и рыбоводстве, Роспотребнадзор зафиксировал 3,5% случаев профзаболеваний.
На остальные виды экономической деятельности приходится 5,2% случаев, отметили в ведомстве. Всего в 2019 году в России было зафиксировано 4,5 тыс. случаев профессиональных заболеваний.
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