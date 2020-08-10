В Роспотребнадзоре назвали самые опасные для здоровья сферы деятельности

10:05

Специалисты Роспотребнадзора выяснили, у работников каких сфер деятельности в 2019 году чаще всего впервые выявлялись профессиональные заболевания. С данными санитарного ведомства ознакомился RT.

Наибольшее число профзаболеваний зафиксировано среди работников предприятий по добыче полезных ископаемых — 46,9% от всех зарегистрированных случаев. На втором месте — обрабатывающие производства (29,9%). Далее идут предприятия, занимающиеся транспортировкой и хранением (10,5%), а также строительством (3,6%).

У работников, занятых в сельском, лесном хозяйстве, охоте, раболовстве и рыбоводстве, Роспотребнадзор зафиксировал 3,5% случаев профзаболеваний.

На остальные виды экономической деятельности приходится 5,2% случаев, отметили в ведомстве. Всего в 2019 году в России было зафиксировано 4,5 тыс. случаев профессиональных заболеваний.