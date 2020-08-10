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НОВОСТИ

На Волгоградском алюминиевом заводе проходят испытания экзоскелетов

11:35 10.08.2020

На Волгоградском алюминиевом заводе проходят испытания промышленных пассивных экзоскелетов модульной конструкции.

Главное назначение вспомогательного приспособления - снижение физической нагрузки на работника. Этот эффект достигается использованием системы эластомеров, которая исключает вредное компрессионное воздействие на позвоночник. Экзоскелеты выполнены из износостойких материалов и способны выдерживать высокую температуру.

В течение месяца экзоскелеты использовали работники производственных дирекций предприятия при выполнении операций, предполагающих повышенную физическую нагрузку. Участники испытаний отметили не только значительное облегчение процесса, но  и снижение усталости после рабочей смены.

По словам куратора проекта - директора департамента развития производственной системы алюминиевого дивизиона Андрея Шелковникова - применение  подобных приспособлений в будущем позволит улучшить условия труда производственного персонала и снизить риск развития профессиональных заболеваний.

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