Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии - Кремль

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Александру Лукашенко в связи с его победой на выборах президента Белоруссии. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"Рассчитываю, что ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в телеграмме, текст которой приводит пресс- служба главы российского государства.