Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии - Кремль
12:00 10.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Александру Лукашенко в связи с его победой на выборах президента Белоруссии. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.
"Рассчитываю, что ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в телеграмме, текст которой приводит пресс- служба главы российского государства.
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