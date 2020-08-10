0
0
75
НОВОСТИ

Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии - Кремль

12:00 10.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Александру Лукашенко в связи с его победой на выборах президента Белоруссии. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"Рассчитываю, что ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в телеграмме, текст которой приводит пресс- служба главы российского государства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 10.08.2020
КНР ввела санкции против 11 американских официальных лиц в ответ на меры Минфина США
0
28
12:20 10.08.2020
Крупнейшие учения двух армий ЦВО с участием 12 тыс. человек начались в Сибири и Поволжье
0
52
12:05 10.08.2020
Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах президента Белоруссии
0
102
11:35 10.08.2020
На Волгоградском алюминиевом заводе проходят испытания экзоскелетов
0
133
11:32 10.08.2020
Президент Португалии заявил, что не помогает Хуану Карлосу I с переездом в республику
0
121
11:20 10.08.2020
В Белоруссии возбуждены уголовные дела по факту массовых беспорядков
0
129
11:05 10.08.2020
Си Цзиньпин направил поздравление Лукашенко с победой на выборах - БелТА
0
189
11:00 10.08.2020
В России за сутки выявили 5 118 случаев заражения коронавирусом
0
155
10:32 10.08.2020
Выплату северных надбавок могут распространить на удаленных сотрудников
0
214
10:20 10.08.2020
В Бейруте продолжаются антиправительственные выступления
0
208

Возврат к списку