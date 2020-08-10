Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах президента Белоруссии
12:05 10.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает себя победителем президентских выборов, которые прошли в воскресенье.
"Конечно", - сказала она на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
НОВОСТИ
- 12:32 10.08.2020
- КНР ввела санкции против 11 американских официальных лиц в ответ на меры Минфина США
- 12:20 10.08.2020
- Крупнейшие учения двух армий ЦВО с участием 12 тыс. человек начались в Сибири и Поволжье
- 12:00 10.08.2020
- Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии - Кремль
- 11:35 10.08.2020
- На Волгоградском алюминиевом заводе проходят испытания экзоскелетов
- 11:32 10.08.2020
- Президент Португалии заявил, что не помогает Хуану Карлосу I с переездом в республику
- 11:20 10.08.2020
- В Белоруссии возбуждены уголовные дела по факту массовых беспорядков
- 11:05 10.08.2020
- Си Цзиньпин направил поздравление Лукашенко с победой на выборах - БелТА
- 11:00 10.08.2020
- В России за сутки выявили 5 118 случаев заражения коронавирусом
- 10:32 10.08.2020
- Выплату северных надбавок могут распространить на удаленных сотрудников
- 10:20 10.08.2020
- В Бейруте продолжаются антиправительственные выступления
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать