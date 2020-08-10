Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах президента Белоруссии

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает себя победителем президентских выборов, которые прошли в воскресенье.

"Конечно", - сказала она на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.