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НОВОСТИ

Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах президента Белоруссии

12:05 10.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает себя победителем президентских выборов, которые прошли в воскресенье.

"Конечно", - сказала она на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

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