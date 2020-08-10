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Крупнейшие учения двух армий ЦВО с участием 12 тыс. человек начались в Сибири и Поволжье

12:20 10.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупнейшие в 2020 году двусторонние учения 41-й общевойсковой и 2-й гвардейской общевойсковой армий Центрального военного округа (ЦВО) стартовали в четырех регионах Сибири и Поволжья. В них принимает участие более 12 тыс. военнослужащих, сообщил в понедельник журналистам командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

"Всего в двустороннем учении принимает участие более 12 тыс. военнослужащих и свыше 3 тыс. единиц военной техники, в том числе более 20 летательных аппаратов. <...> [Это] крупнейшее в текущем году двустороннее учение 41-й общевойсковой и 2-й гвардейской общевойсковой армий", - сказал он.

Генерал-полковник добавил, что учения пройдут на полигонах Республики Тыва, Новосибирской, Кемеровской и Оренбургской областей. В них задействованы мотострелковые, танковые подразделения, группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, оперативно- тактической и армейской авиации, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, материально- технического обеспечения, а также расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов "Форпост", "Орлан-10", "Элерон".

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