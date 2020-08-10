КНР ввела санкции против 11 американских официальных лиц в ответ на меры Минфина США

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти ввели санкции в отношении 11 американских официальных лиц в ответ на шаги Министерства финансов США, предпринятые против официальных лиц континентального Китая и Гонконга. Об этом заявил в понедельник представитель МИД КНР Ван Чжао Лицзянь.

"Эти санкции вступают в силу сегодня и распространяются на 11 человек", - сказал он на регулярном брифинге.