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НОВОСТИ

Медикам, работающим с больными с коронавирусом, стаж засчитают как день за два - Мишустин

14:32 10.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, сообщил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

"Для медицинских работников, которые лечат пациентов с коронавирусом или подозрением на него, устанавливаем особый порядок исчисления пенсионного стажа. Один день помощи большим в стаж будет засчитываться как два рабочих дня", - сказал премьер.

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