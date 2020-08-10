Медикам, работающим с больными с коронавирусом, стаж засчитают как день за два - Мишустин
14:32 10.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, сообщил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
"Для медицинских работников, которые лечат пациентов с коронавирусом или подозрением на него, устанавливаем особый порядок исчисления пенсионного стажа. Один день помощи большим в стаж будет засчитываться как два рабочих дня", - сказал премьер.
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