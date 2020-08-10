ЕС призывает к немедленному освобождению арестованных в Белоруссии - Боррель

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выборы в Белоруссии запятнаны "диспропорциональным и неприемлемым применением насилия против мирных протестующих", ЕС призывает к немедленному освобождению всех арестованных. Об этом говорится в распространенном в понедельник совместном официальном заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и еврокомиссара по расширению Оливера Варгейи. Они также призвали ЦИК "точно подсчитать" поданные на выборах голоса.

"Ночь выборов была запятнана диспропорциональным и неприемлемым применением насилия против мирных протестующих, которое привело к гибели одного человека и ранению многих других. Мы осуждаем насилие и призываем к немедленному освобождению всех задержанных минувшей ночью, - говорится в заявлении. - Белорусские власти должны гарантировать, что фундаментальное право на свободу мирных собраний должно соблюдаться".

"После беспрецедентной мобилизации населения (явка на выборах, по данным ЦИК не была рекордной - прим. ТАСС) за свободные выборы и демократию народ Белоруссии ожидает, что его голоса будут точно посчитаны. Это очень важно, чтобы ЦИК опубликовала результаты, отражающие выбор белорусского народа. Только соблюдение прав человека, демократии, проведение свободных и честных выборов могут гарантировать стабильность и суверенитет Белоруссии. Мы будем продолжать тщательно мониторить ситуацию, ответ ЕС и его отношения с Белоруссией будут зависеть от дальнейшего ее развития", - говорится в документе.

Ранее глава Еврокомиссии и председатель Европейского совета написали на своих страничках в "Твиттере", что осуждают "насилие против манифестантов" в Минске, и призвали к "точному подсчету голосов".