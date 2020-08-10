Для жителей Подмосковья разработают инструкцию о том, где и когда сделать прививку от гриппа
15:50 10.08.2020
|Фото пресс-службы губернатора Московской области
"Грядет осень. Это пора, когда часто люди болеют простудными заболеваниями - грипп, ОРВИ. На федеральном уровне поставлена задача - активная вакцинация. Хочу обратить внимание, каждый человек должен четко понимать где, как и когда он может сделать прививку, - сказал Андрей Воробьёв. - По COVID мы видим стабилизацию ситуации уже долгое время. Наша задача - заботиться о том, чтобы люди были максимально защищены в местах массового скопления, в общественном транспорте. Работу по профилактике, соблюдению всех мер предосторожности я прошу продолжать".
Губернатор также напомнил, что на встрече с президентом Владимиром Путиным особое внимание было уделено решению проблемы обманутых дольщиков: "Президентом поставлена задача вместе с федеральными уполномоченными ведомствами решить проблему в течение следующих трех лет. Мы выдали 19,5 тыс. ключей в прошлом году, 15,5 тыс. ключей должны выдать в этом. Сейчас у нас остается 24,5 тыс. обманутых дольщиков. Обращаю внимание каждого главы муниципалитета и строительного блока - эту задачу мы должны решить".
Андрей Воробьёв добавил, что актуальным остается вопрос о переселении жителей из ветхого фонда: "Тема очень чувствительная. Сейчас 1,3 млн человек живут в неподобающем жилье. Понятно, что стройка займет время. Главам муниципалитетов важно обратить внимание на самые сложные микрорайоны и проблемные территории. Задача - провести переселение абсолютно прозрачно, чтобы людям это было комфортно".
В ходе совещания обсудили также тему создания в регионе комплексов по переработке строительного мусора. "Московская область и Москва развиваются, каждый год мегаполис растет на 180 тыс. человек, и это, безусловно, предполагает большую активность в стройке. По аналогии с комплексами переработки отходов, которые мы построили, мы также планируем создавать комплексы по переработке строительного мусора", - сказал губернатор.
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