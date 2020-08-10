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НОВОСТИ

Путин дал поручение по вакцинации населения от гриппа

16:00 10.08.2020 Источник: Эхо Москвы

Владимир Путин поручил профинансировать вакцинацию от гриппа этой осенью до 60% населения страны.

Она должна охватить и 75% граждан России, которые относятся к группе риска. На официальном сайте Кремля говорится, что вакцинация от коронавируса начнется после официальной регистрации вакцины.

Кроме того, правительству поручено заложить в бюджете приоритетное финансирование закупки лекарств, тестов и оборудования для лечения коронавирусной инфекции, а также сохранить резерв коек осенью и зимой.

Эти поручения Путин дал в рамках начала подготовки к осенне-зимнему эпидемическому сезону.  Эхо Москвы

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