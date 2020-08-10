Долю оклада в зарплате бюджетников предложили увеличить до 70%
16:12 10.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Единая Россия" предложила реформировать систему оплаты труда работников бюджетной сферы, увеличив долю базовой части (оклада) их заработной платы до 70%. Об этом в понедельник сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак в ходе обсуждения зарплат бюджетников в режиме видеоконференции.
"Мы предлагаем реформировать систему оплаты труда работников бюджетной сферы, увеличив размер окладов и их долю в структуре заработной платы. Во-вторых, мы считаем важным установить единый перечень выплат компенсационного и стимулирующего характера, чтобы соотношение базовой и стимулирующей частей заработной платы было 70 на 30", - сказал Турчак.
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