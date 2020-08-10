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Суд оставил в силе надзор за Варварой Карауловой

16:32 10.08.2020 Источник: Эхо Москвы

Суд оставил в силе административный надзор за Варварой Карауловой. Суд отклонил апелляционную жалобу адвокатов бывшей студентки МГУ.

Мосгорсуд признал законным решение об административном надзоре за Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в запрещенную террористическую группировку «Исламское государство», передает «Интерфакс».

Караулова, будучи студенткой МГУ, была арестована в октябре 2015 года. И вскоре осуждена на 4,5 года колонии. В 2019 году Варвара Караулова была освобождена.

Ранее Кунцевский суд частично удовлетворил ходатайство МВД по району Кунцево об установлении административного надзора за Карауловой. По решению суда, девушке нельзя находиться вне дома с 23.00 до 6.00, если это не связано с работой.

Также по решению суда ей необходимо два раза в месяц являться для регистрации в территориальное отделение МВД.

Как сообщили в Мосгорсуде, новый срок административного надзора установлен до погашения Карауловой судимости, то есть до 27 апреля 2029.  Эхо Москвы

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