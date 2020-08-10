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На должность муфтия Ингушетии вернулся ранее смещенный Иса Хамхоев

18:00 10.08.2020 Источник: Интерфакс

Пост скончавшегося в апреле от коронавируса главы Духовного центра мусульман Ингушетии Абдурахмана Мартазанова занял бывший муфтий республики Исса Хамхоев по итогам выборов, передает корреспондент "Интерфакса".

10 августа в республике прошли выборы главы духовного центра мусульман региона, перенесенные на неопределенный срок из-за карантина. В ходе открытого голосования на заседании члены Совета алимов и имамы населенных пунктов избрали муфтием Хамхоева.

В середине апреля, после кончины предыдущего муфтия, по решению совета алимов исполнение обязанностей муфтия было возложено на Магомеда Хаштырова, в последнее время занимавшего пост первого заммуфтия.

Выборы муфтия и кадия Ингушетии по уставу проходят каждые пять лет. Агитационные программы по продвижению какой-либо кандидатуры не проводились.

В конце декабря 2015 года глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров раскритиковал работу Духовного центра мусульман республики, предложив муфтию Хамхоеву уйти в отставку и провести выборы нового муфтия. Лидер региона отметил, что смена муфтия сыграет положительную роль в жизни всего общества и мусульманской общины республики. В свою очередь муфтий Хамхоев отказался покидать свой пост.

Глава республики выразил недовольство деятельностью муфтията, в том числе реакцией на события, произошедшие летом 2015 года, которые, по его словам, подрывают авторитет официального духовенства. В июне 2015 года в Насыр-Кортской мечети Назрани произошла массовая потасовка с участием муфтия. Прихожане поссорились на почве религиозных противоречий.

В сентябре минувшего года верховный суд Ингушетии по иску регионального управления Минюста ликвидировал религиозную организацию "Духовный центр мусульман Ингушетии" и исключил ее из Единого госреестра юридических лиц.

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