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НОВОСТИ

С 2021 года могут увеличить пособия малоимущим семьям на детей от 3 до 7 лет - СМИ

08:00 11.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минтруд разрабатывает проект нормативного акта об изменении сумм ежемесячного пособия малоимущим семьям на детей от 3 до 7 лет в 2021 году. Об этом во вторник сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщили изданию в пресс-службе Минтруда, в некоторых случаях этих выплат не хватает для того, чтобы вывести семью из бедности. Поэтому министерство "считает целесообразной возможность дифференциации размеров пособия в 2021 году", - пояснили изданию в ведомстве. "Известия" отметили, что не уточняется, о каких конкретно изменениях идет речь.

По данным Минтруда, сейчас выплаты положены более чем 2 млн детей . Ежемесячное пособие на детей от трех до семи лет назначается семьям, в которых среднедушевой доход в месяц не превышает одного прожиточного минимума, установленного в регионе. В среднем по России выплата составляет 5,5 тыс. рублей.

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