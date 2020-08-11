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После снятия ограничений более чем на 90% упала посещаемость кинотеатров в Москве

08:20 11.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посещаемость кинотеатров в Москве после снятия ограничений из-за пандемии коронавируса снизилась более чем на 90% по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщила во вторник ТАСС столичный уполномоченный по защите прав предпринимателей Татьяна Минеева.      

Кинотеатры закрылись в конце марта из-за ситуации с распространением коронавируса, мэр Москвы Сергей Собянин разрешил им вернуться к работе с 1 августа. Члены семьи или друзья могут приобрести билеты онлайн на соседние места, остальных гостей система рассадит с учетом соблюдения социальной дистанции.

"После четырех месяцев перерыва 1 августа в Москве открылись кинотеатры. Однако, несмотря на долгожданное снятие ограничений, зрители не спешат покупать билеты на сеансы. Это привело к тому, что по сравнению с прошлым годом посещаемость кинотеатров снизилась более чем на 90%", - сказала Минеева.

По ее словам, киноиндустрия наиболее сильно пострадала из-за пандемии коронавируса. "По данным аналитиков, не менее 100 кинотеатров по всей России так и не смогут открыться. На данный момент в стране их работает всего 25%. Ассоциация владельцев кинотеатров подсчитала, что по итогам года отрасль может потерять порядка 48 млрд рублей", - отметила бизнес-омбудсмен.

Она добавила, что предприниматели, которые работают в данной сфере, ждут снижения налоговой нагрузки на фонд оплаты труда, предоставления кредитных каникул и разработки программ долгосрочного кредитования со ставкой 2-4% годовых.

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