Претензии к регистрации российской противокоронавирусной вакцины Росздравнадзор ﻿считает необоснованными - СМИ

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Претензии международной Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) к процессу регистрации российской противокоронавирусной вакцине основаны на незнании результатов исследований, заявила РБК заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко, комментируя призыв АОКИ отложить регистрацию до успешного завершения третьей фазы клинических испытаний.

По ее словам, третья, пострегистрационная, фаза исследований вакцины от коронавируса предполагает участие нескольких тысяч добровольцев, это будут обширные клинические исследования, которые допускаются и в период пандемии. "Россия - страна с богатой историей разработки и производства вакцин, у нас много предприятий и научных центров и вряд ли вакцина центра им. Гамалеи не будет соответствовать установленным требованиям", - отметила она.

Также Косенко сообщила, что несколько сотен добровольцев привиты этой вакциной, серьезных нежелательных реакций на нее не было. "Очевидно, что АОКИ, не зная никаких результатов, делает выводы", - добавила заместитель главы Росздравнадзора.

Начальник отдела организации фармаконадзора Управления организации госконтроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Сергей Глаголев пояснил РБК, что лабораторное подтверждение исследования будет проходить в пострегистрационном периоде, предполагающем несколько тысяч добровольцев и фиксацию данных о поствакциональных осложнениях.

"Нет никакого противоречия, что то исследование закончилось только на второй фазе, и его наработки применяются в разработке вакцины от коронавируса", - отметил он. Глаголев добавил, что проведение регистрации препарата на ранних стадиях клинических исследований допустимо, это существует также в ЕС и США.