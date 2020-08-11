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Данные по заразившимся коронавирусом на утро 11 августа

09:00 11.08.2020 Источник: Lenta.ru

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 11 августа превысило 20 миллионов человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.

По информации проекта, в мире заражены 20 020 679 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 228,2 тысячи. За весь период пандемии скончались 734 803 инфицированных, более 12,2 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (число зараженных превысило 5 миллионов). На второй строчке находится Бразилия (более 3,05 миллиона человек), Индия (более 2,2 миллиона человек) оказалась на третьем месте. Россия (892,7 тысячи) закрепилась на четвертой позиции, опережая ЮАР (563,6 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Мексика, Перу, Колумбия, Чили и Иран.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 163 462 человека. В Бразилии число умерших также превысило отметку в 100 тысяч. Высокая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: там показатель превышает 10 процентов.  Lenta.Ru

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