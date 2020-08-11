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В ходе беспорядков в Минске погиб человек

09:05 11.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один участник протестов в Минске погиб в ходе столкновений со спецназом. Об этом пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила в понедельник в своем Telegram-канале.

"В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в строну правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Протесты в белорусской столице продолжаются около четырех часов. Очаги сопротивления правоохранительным органам, жестко пытающимся водворить на улицах порядок, сохраняются в трех районах Минска - около метро "Пушкинская", в районе Парка Горького и площади Бангалор. Силовики применят спецсредства, в том числе слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

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