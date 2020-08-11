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НОВОСТИ

Светлана Тихановская покинула Белоруссию

09:20 11.08.2020 Источник: РБК

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская «в безопасности». «Она находится в Литве», — сообщил в своем Twitter глава МИД прибалтийского государства Линас Линкявичюс.

Он не уточнил обстоятельства переезда Тихановской в соседнее государство.  РБК

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