Светлана Тихановская покинула Белоруссию
09:20 11.08.2020 Источник: РБК
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская «в безопасности». «Она находится в Литве», — сообщил в своем Twitter глава МИД прибалтийского государства Линас Линкявичюс.
Он не уточнил обстоятельства переезда Тихановской в соседнее государство. РБК
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