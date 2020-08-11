ЕС призвали рассмотреть вопрос о возобновлении санкций против Белоруссии
10:00 11.08.2020 Источник: Эхо Москвы
Глава МИДа Германии призвал ЕС рассмотреть вопрос о возобновлении санкций против Белоруссии. Министр Хайко Маас также призвал власти страны отпустить тех, кто мирно протестовал.
О возможности введений санкций из-за жесткого подавления протестов заявил накануне и президент Литвы Гитанас Науседа.
В Минске этой ночью продолжились столкновения силовиков с гражданами, которые протестуют фальсификаций на президентских выборах. ОМОН и внутренние войска применили резиновые пули, светошумовые гранаты, водомёты и слезоточивый газ.
МВД Белоруссии сообщило о первом погибшем в результате столкновений в Минске. В ведомстве утверждают, что мужчина якобы пытался бросить бомбу в сотрудников милиции, но сам подорвался. Как передают белорусские СМИ, по версии протестующих, взорвалась одна из светошумовых гранат.
Агентство «Спутник Белорусь» сообщило, что протестующие бросали бутылки с зажигательной смесью. Накануне в столкновениях, по данным МВД, пострадали около ста человек, три тысячи были задержаны. Эхо Москвы
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