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Трамп заявил, что непременно пригласил бы Путина на саммит G7

10:20 11.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что непременно пригласил бы на саммит Группы семи (G7) российского лидера Владимира Путина.

"Я непременно пригласил бы его на встречу. Я думаю, что он важное действующее лицо", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции в Белом доме в понедельник. "Мы пригласим некоторых людей, которые не входят в G7, некоторые уже приняли приглашение", - добавил американский президент.

Трамп также отметил, что рассматривает возможность провести саммит G7 после всеобщих выборов в США, которые намечены на ноябрь. "Я больше настроен на то, чтобы сделать это когда-нибудь после выборов", - сказал он, отвечая на вопрос о том, возможно ли еще проведение саммита в формате личной встречи в августе или сентябре. "Мы собирались сделать это в сентябре, и они хотели так сделать, это могла быть телеконференция или личная встреча, но я теперь предлагаю <...> сделать это когда-нибудь после выборов, когда будет немного побольше времени, чтобы об этом подумать, G7 - это очень важно", - убежден президент.

"Мы будем проводить это после выборов, я думаю, что атмосфера будет лучше для G7, я думаю, что будет просто более хорошая, спокойная атмосфера для G7", - подчеркнул лидер Белого дома.

По его словам, власти США пока не отсылали официальных приглашений на саммит лидерам других государств. "Нет, мы пока не отсылали приглашения", - сказал он.

Трамп ранее объявлял о планах перенести саммит Группы семи с конца июня на сентябрь и о желании пригласить на эту встречу Россию, Австралию, Индию и Республику Корея.

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